Оганесян (Абрамян) Арутюн Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1923
Дата смерти27.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1923
Отец: Абрамян Григорий
Мать: Абрамян Марьян
Рождение ребёнка
01.09.1950
Сын: Оганесян Сергей Арутюнович
Мать ребёнка: Оганесян Нахшун Мухановна
Рождение ребёнка
13.05.1952
Дочь: Бабалян Наира Арутюновна
Мать ребёнка: Оганесян Нахшун Мухановна
село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Рождение ребёнка
13.02.1954
Сын: Оганесян Василий Арутюнович
Мать ребёнка: Оганесян Нахшун Мухановна
село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Рождение ребёнка
1956
Сын: Оганесян Вагиф Арутюнович
Мать ребёнка: Оганесян Нахшун Мухановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1996