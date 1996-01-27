Оганесян (Абрамян) Арутюн Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оганесян (Абрамян) Арутюн Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1923

Дата смерти

27.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1923

Отец: Абрамян Григорий

Мать: Абрамян Марьян

Рождение ребёнка
01.09.1950

Сын: Оганесян Сергей Арутюнович

Мать ребёнка: Оганесян Нахшун Мухановна

Рождение ребёнка
13.05.1952

Дочь: Бабалян Наира Арутюновна

Мать ребёнка: Оганесян Нахшун Мухановна

село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Рождение ребёнка
13.02.1954

Сын: Оганесян Василий Арутюнович

Мать ребёнка: Оганесян Нахшун Мухановна

село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Рождение ребёнка
1956

Сын: Оганесян Вагиф Арутюнович

Мать ребёнка: Оганесян Нахшун Мухановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оганесян Нахшун Мухановна

Смерть
27.01.1996
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