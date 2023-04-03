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Александров/Алексеев Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Назаров, Дер Черная Александр

Мать: Февронья

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Антонов Кирилл

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1805

Сын: Антоновъ (дер Черная) Семенъ

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Восприемниками были той же деревни крестьянин Андрей Иванов крестьянкам женка Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Между 07.03.1812 и 08.03.1812

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1814

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоновъ (возможно Брат Семена) Спиридонъ (дер. Чернаво)

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)

Смерть
Неизвестно
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