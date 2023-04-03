Александров/Алексеев Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Назаров, Дер Черная Александр
Мать: Февронья
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Антонов Кирилл
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)
Рождение ребёнка
03.02.1805
Сын: Антоновъ (дер Черная) Семенъ
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)
Восприемниками были той же деревни крестьянин Андрей Иванов крестьянкам женка Афимья Иванова
Рождение ребёнка
Между 07.03.1812 и 08.03.1812
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)
Рождение ребёнка
27.04.1814
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоновъ (возможно Брат Семена) Спиридонъ (дер. Чернаво)
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения)
Смерть
Неизвестно