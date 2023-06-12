Карпова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905

Отец: Карпов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черницына Галина (Калиста) Степановна

Отец ребёнка: Черницын Степан Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черницына Галина Степановна

Отец ребёнка: Черницын Степан Ильич

Смерть
Неизвестно