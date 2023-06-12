Карпова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905
Отец: Карпов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черницына Галина (Калиста) Степановна
Отец ребёнка: Черницын Степан Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черницына Галина Степановна
Отец ребёнка: Черницын Степан Ильич
Смерть
Неизвестно