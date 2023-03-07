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(Чиркова) Настасья Исакова

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Место рождения

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1677 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев

Мать: Чиркова Авдотья Оксенова

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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