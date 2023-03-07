(Чиркова) Настасья Исакова
Место рождениядер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно