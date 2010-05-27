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Анишкевич Денис Иванович
Анишкевич Денис Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Анишкевич Вадим Иванович
1986 г.р.
Мать
Анишкевич Любовь Петровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2010
Отец:
Анишкевич Вадим Иванович
Мать:
Анишкевич Любовь Петровна
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