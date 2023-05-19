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Васильева Прасковья Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1897

Сын: Васильев Василий Иванов

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Васильев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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