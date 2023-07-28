Кулаков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Гринина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Кулаков Козьма Михайлович
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья Лукьяновна
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно