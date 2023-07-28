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Кулаков Михаил Иванович

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Место рождения

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулаков Иван

Мать: не указана

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Гринина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья Лукьяновна

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Кулаков Козьма Михайлович

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья Лукьяновна

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Семён Михайлович

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья Лукьяновна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно