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Шалаев Алексей Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Мать: Шалаева Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
01.04.1889

Сын: Шалаев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Шалаева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Шалаева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Шалаева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалаев Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Шалаева Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалаева Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно