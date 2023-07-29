Шалаев Алексей Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1889
Сын: Шалаев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Шалаева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Шалаева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Шалаева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалаев Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: Шалаева Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалаева Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно