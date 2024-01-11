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Шатура Александр Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2016

Отец: Шатура Виталий Анатольевич

Мать: Надворная Елена

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