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Шатура Александр Витальевич
Шатура Александр Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2016
Пол
Мужской
Отец
Шатура Виталий Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Надворная (Корнилова) Елена
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2016
Отец:
Шатура Виталий Анатольевич
Мать:
Надворная Елена
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