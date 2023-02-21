Киселёва Евгения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Евгения Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Киселёв Николай

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор

Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1905

Сын: Киселёв Павел

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1906

Сын: Киселёв Александр

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Фёдор

Смерть
Неизвестно
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