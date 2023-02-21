Киселёва Евгения Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Киселёв Николай
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор
Рождение ребёнка
10.05.1901
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор
Рождение ребёнка
26.07.1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор
Рождение ребёнка
21.11.1905
Сын: Киселёв Павел
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор
Рождение ребёнка
28.11.1906
Сын: Киселёв Александр
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Фёдор
Смерть
Неизвестно