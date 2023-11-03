Иванова (Оверина?) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Оверина?) Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1836

Дочь: Жданова ? Фекла Никифорова

Отец ребёнка: Иванов Никифор Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Гордеева Акилина Никифорова

Отец ребёнка: Иванов Никифор Анисимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Иванов Никифор Анисимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Павел Никифоров

Отец ребёнка: Иванов Никифор Анисимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Никифор Анисимов

Смерть
Неизвестно
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