Иванова (Оверина?) Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1836
Дочь: Жданова ? Фекла Никифорова
Отец ребёнка: Иванов Никифор Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Гордеева Акилина Никифорова
Отец ребёнка: Иванов Никифор Анисимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Никифор Анисимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Никифор Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно