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Путилов Иван Исмаилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1862

Отец: Путилов Исмаил Евлампиев

Мать: Путилова Стефанида Александрова

Рождение ребёнка
17.08.1873

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Путилова Сосанна Дмитриева

Рождение ребёнка
21.11.1875

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Путилова Сосанна Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Путилов Петр Иванов

Мать ребёнка: Путилова Сосанна Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Каргапольцева Марфа Иванова

Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
26.05.1901

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Путилов Яков Иванов

Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
Около ?.02.1906

Сын: Путилов Герасим Иванов

Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
Около ?.01.1907

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
20.02.1909

Сын: Путилов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
17.10.1911

Сын: Путилов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Путилова Татьяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилова Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путилов Стефан Иванов

Мать ребёнка: Путилова Сосанна Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилова Сосанна Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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