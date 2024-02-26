Бородина Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Степан Константинович

Отец ребёнка: Ткаченко Константин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Михаил Константинович

Отец ребёнка: Ткаченко Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Константин Александрович

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