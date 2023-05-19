Говорухин Никита Харитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти25.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
08.11.1882
Оба первым браком Поручители: По жениху - села Виловатое государственные крестьяне Ерофей Тарасович Чикин и Макар Самсонович Емельянов По невесте - села Виловатое государственные крестьяне Елисей Сте... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1884
Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1886
Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1895
Сын: Говорухин Василий Никитич
Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1898
Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1901
Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1903
Дочь: Говорухина Анна Никитична
Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1905
Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Говорухина Мария Никитична
Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна
Смерть
25.04.1918
Причина смерти: Запись в МК - от воспаления лёгких