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Говорухин Никита Харитонович

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

25.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Говорухин Харитон Алексеевич

Мать: Говорухина Мария Александровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1882

Жена: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Оба первым браком Поручители: По жениху - села Виловатое государственные крестьяне Ерофей Тарасович Чикин и Макар Самсонович Емельянов По невесте - села Виловатое государственные крестьяне Елисей Сте... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1884

Сын: Говорухин Михаил Никитич

Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1886

Сын: Говорухин Кузьма Никитич

Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Говорухин Василий Никитич

Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1898

Сын: Говорухин Иосиф Никитич

Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Сын: Говорухин Семён Никитич

Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1903

Дочь: Говорухина Анна Никитична

Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1905

Сын: Говорухин Иван Никитич

Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Говорухина Мария Никитична

Мать ребёнка: Говорухина Агапья Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.04.1918
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Запись в МК - от воспаления лёгких
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