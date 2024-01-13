Герасименко Матвей Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Матвей Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1890

Дочь: Харитина Матвеевна

Мать ребёнка: Герасименко Евдокия Федоровна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №743 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Любимовка, Марковка, Михайловка, Ново-Троицкое, Павло-Антоновка, Преображенка https://ya.ru/archive/cata... Показать все
Место жительства
Около 1890
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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