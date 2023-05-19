Посохина (-) Наталья Леонова
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Некрасова Праскева Михайлова
Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Некрасова Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
14.05.1829
Сын: Посохин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
14.01.1831
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
10.10.1834
Сын: Посохин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Посохин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно