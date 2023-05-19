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Посохина (-) Наталья Леонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Некрасова Праскева Михайлова

Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Некрасова Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов

Рождение ребёнка
14.05.1829

Сын: Посохин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1831

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1834

Сын: Посохин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Посохин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Посохин Михаил Логгинов

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Михаил Логгинов

Смерть
Неизвестно
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