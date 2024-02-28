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- Захар (Захарий) Матвеевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.09.1871 ст.

Дата смерти

30.11.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1871 ст.

Отец: - Матвей Захарович

Мать: - Дарья Филатовна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.

Дочь: Александра Захаровна

Мать ребёнка: - Ксения Ларионовна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-19ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Ксения Ларионовна

Смерть
30.11.1906 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Кологривский мещанин в 34 года (от чахотки)
Похороны
01.12.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.144-145 (Умершие №-83м)
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