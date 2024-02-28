- Захар (Захарий) Матвеевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1871 ст.
Дата смерти30.11.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1871 ст.
Отец: - Матвей Захарович
Мать: - Дарья Филатовна
Рождение ребёнка
16.03.1901 ст.
Дочь: Александра Захаровна
Мать ребёнка: - Ксения Ларионовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-19ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Ксения Ларионовна
Смерть
30.11.1906 ст.
Кологривский мещанин в 34 года (от чахотки)
Похороны
01.12.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.144-145 (Умершие №-83м)