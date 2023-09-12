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Мишарина Марфа Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1920

Сын: Мишарин Александр Иванович

Отец ребёнка: Мишарин Иван Васильевич

д.Кузнецова Шильдская вол.Вытегорский у. Олонецкая губ.
5-й ребенок.Ист.Книга записей актов гражд.состояния Шильдского ВОИК
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мишарин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мишарин Иван Васильевич

д.Кузнецово Шильдский с/с Вытегорский р/н Вологодская губ.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мишарин Николай Иванович

Отец ребёнка: Мишарин Иван Васильевич

д.Кузнецова Шильдская вол.Вытегорский у.Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишарин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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