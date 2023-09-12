Мишарина Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1920
Сын: Мишарин Александр Иванович
Отец ребёнка: Мишарин Иван Васильевич
д.Кузнецова Шильдская вол.Вытегорский у. Олонецкая губ.
5-й ребенок.Ист.Книга записей актов гражд.состояния Шильдского ВОИК
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Мишарин Иван Васильевич
д.Кузнецово Шильдский с/с Вытегорский р/н Вологодская губ.
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Мишарин Иван Васильевич
д.Кузнецова Шильдская вол.Вытегорский у.Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно