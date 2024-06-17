Ветров Илья Назарович 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветров Илья Назарович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Дата смерти

26.10.1877

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ветров Назар Васильевич

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1807 по 1820
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1820
Воздвиженка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ветров Михаил Ильич

Мать ребёнка: Ветрова (Манохина) Марфа Моисеевна

Воздвиженка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.10.1877

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