Ветров Илья Назарович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти26.10.1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Ветров Назар Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1807 по 1820
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1820
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ветров Михаил Ильич
Мать ребёнка: Ветрова (Манохина) Марфа Моисеевна
Смерть
26.10.1877