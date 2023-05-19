Шутова Феодосия Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Загоскина Агрипина Анфимова
Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Шутов Козьма Анфимов
Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Ветошкина Агрипина Анфимова
Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Шутов Фёдор Анфимов
Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Параскева Анфимова
Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Матрона Анфимова
Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Шутов Аксён Анфимов
Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Дарья Анфимова
Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно