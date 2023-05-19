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Шутова Феодосия Васильева

Место рождения

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Загоскина Агрипина Анфимова

Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Шутов Козьма Анфимов

Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Ветошкина Агрипина Анфимова

Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Шутов Фёдор Анфимов

Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Параскева Анфимова

Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Матрона Анфимова

Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шутов Аксён Анфимов

Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Дарья Анфимова

Отец ребёнка: Шутов Анфим Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Анфим Галактионов

Смерть
Неизвестно
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