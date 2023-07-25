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Калинин Петр Кириллович
Калинин Петр Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
1883
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Бокова (Калинина) Евдокия Герасимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать:
Бокова Евдокия Герасимовна
Смерть
1883
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