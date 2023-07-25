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Калинин Петр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: Бокова Евдокия Герасимовна

Смерть
1883