Иларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Никифора
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Макар Иларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Илья Иларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федот Иларионович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1738