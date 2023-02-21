Иларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Никифора

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Макар Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Илья Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федот Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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