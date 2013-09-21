Бояринцев Валентин
Место рожденияСССР
Дата рождения09.01.1940
Дата смерти21.09.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.2013
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, Октябрьский муниципальный район, Пермский край