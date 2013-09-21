Бояринцев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринцев Валентин

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Место рождения

СССР

Дата рождения

09.01.1940

Дата смерти

21.09.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2013
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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