Подкопаева (Сонина) Вера Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкопаева (Сонина) Вера Стефановна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.12.1905 ст.

Сын: Подкопаев Николай Устинович

Отец ребёнка: Подкопаев Устин Петрович

Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь св. Михаила Архангела среди Университетских клиник (ч. I) Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Фонд МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, ... Показать все
Бракосочетание
15.06.1907 ст.

Муж: Подкопаев Устин Петрович

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №22, стр. 574 Крестьянка Первым браком в 23 года. Приходской священник Сергей Розанов. Поручители: По жениху: Тульской губернии, Чернского уезда, Тургене... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1908 ст.

Дочь: Подкопаева Зинаида Устиновна

Отец ребёнка: Подкопаев Устин Петрович

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №169, стр. 44 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря
Рождение ребёнка
13.?.1911 ст.

Сын: Подкопаев Владимир Устинович

Отец ребёнка: Подкопаев Устин Петрович

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №6, стр. 237
Смерть
Неизвестно
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