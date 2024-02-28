Подкопаева (Сонина) Вера Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1905 ст.
Сын: Подкопаев Николай Устинович
Отец ребёнка: Подкопаев Устин Петрович
Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь св. Михаила Архангела среди Университетских клиник (ч. I) Архив ГБУ "ЦГА Москвы" Фонд МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, ... Показать все
Бракосочетание
15.06.1907 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №22, стр. 574 Крестьянка Первым браком в 23 года. Приходской священник Сергей Розанов. Поручители: По жениху: Тульской губернии, Чернского уезда, Тургене... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1908 ст.
Дочь: Подкопаева Зинаида Устиновна
Отец ребёнка: Подкопаев Устин Петрович
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2121, опись №2, дело №169, стр. 44 Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Ризположенская близ Донского монастыря
Рождение ребёнка
13.?.1911 ст.
Сын: Подкопаев Владимир Устинович
Отец ребёнка: Подкопаев Устин Петрович
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №6, стр. 237
Смерть
Неизвестно