Волкова (Седнева) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.08.1930
Дата смерти01.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1930
Отец: Седнев Иван Фёдорович
Мать: Седнева Анна Павловна
Рождение ребёнка
18.04.1956
Дочь: Комарова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Владимирович
Рождение ребёнка
20.01.1963
Отец ребёнка: Волков Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2016