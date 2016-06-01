Волкова (Седнева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Седнева) Людмила Ивановна

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Место рождения

Костюхино, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

13.08.1930

Дата смерти

01.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1930

Отец: Седнев Иван Фёдорович

Мать: Седнева Анна Павловна

Костюхино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.04.1956

Дочь: Комарова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Владимирович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.01.1963

Сын: Волков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Владимирович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Владимирович

Смерть
01.06.2016
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
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