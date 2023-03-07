Шутов Антипа (Аристарх) Аверкиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
30.01.1833 ст.
Сын: Шутов Исидор Антипин
Мать ребёнка: Шутова Анастасия (?)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Антипина
Мать ребёнка: Шутова Анастасия (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Анастасия (?)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1839