Шутов Антипа (Аристарх) Аверкиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Антипа (Аристарх) Аверкиев

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Место рождения

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Шутов Аверкий Осипов

Мать: Шутова Домника (Домна) Захарова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1833 ст.

Сын: Шутов Исидор Антипин

Мать ребёнка: Шутова Анастасия (?)

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Антипина

Мать ребёнка: Шутова Анастасия (?)

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Анастасия (?)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1839
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