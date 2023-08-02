Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1935
Дочь: Родионова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малькова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Смерть
Неизвестно