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Прохор Степанович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

27.07.1854

Дата смерти

05.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1854

Отец: Степан Филиппович

Мать: Анна Маркеловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1854
Рождение ребёнка
24.12.1876

Дочь: Анисья Прохоровна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1879

Сын: Яков Прохорович

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.04.1882

Сын: Гавриил Прохорович

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анисья Прохоровна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1883

Сын: Авраам Прохорович

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1884

Дочь: Мария Прохоровна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1888

Дочь: Ирина Прохоровна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1889

Дочь: Пелагея Прохоровна

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1890

Сын: Митрофан Прохорович

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дарья Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1894

Сын: Николай Прохорович

Мать ребёнка: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
05.09.1907

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