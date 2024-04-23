Прохор Степанович
Место рождения
Дата рождения27.07.1854
Дата смерти05.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1854
Отец: Степан Филиппович
Мать: Анна Маркеловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1854
Рождение ребёнка
24.12.1876
Дочь: Анисья Прохоровна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
26.04.1879
Сын: Яков Прохорович
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
21.04.1882
Сын: Гавриил Прохорович
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анисья Прохоровна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1883
Сын: Авраам Прохорович
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
13.12.1884
Дочь: Мария Прохоровна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
15.04.1888
Дочь: Ирина Прохоровна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
29.04.1889
Дочь: Пелагея Прохоровна
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
02.06.1890
Сын: Митрофан Прохорович
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дарья Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1894
Сын: Николай Прохорович
Мать ребёнка: Степанида Яковлевна
Смерть
05.09.1907