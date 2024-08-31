Мариновцев Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910
Отец: Мариновцев Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акинчук Марфа Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акинчук Марфа Миронова
Смерть
Неизвестно