Мариновцев Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариновцев Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910

Отец: Мариновцев Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акинчук Марфа Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акинчук Марфа Миронова

Смерть
Неизвестно

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