Косарева Марья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1830 ст.
Дата смерти03.02.1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косарев Иван Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
Казачья жена
Место жительства
Неизвестно
Похороны
03.02.1862 ст.
Смерть
03.02.1862 ст.
Причина смерти: От чахотки