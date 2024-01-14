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Косарева Марья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1830 ст.

Дата смерти

03.02.1862 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Иван Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
Казачья жена
Место жительства
Неизвестно
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
03.02.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.02.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От чахотки
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