Бурлакова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1957
Сын: Бурлаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Бурлаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурлаков Николай Иванович
Мальцевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно