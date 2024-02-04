Бурлакова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурлакова Александра

Бурлакова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1957

Сын: Бурлаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Бурлаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Бурлаков Николай Иванович

Мальцевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close