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Никифор Силуанович

Место рождения

Бортниково, Марьинско-Александровская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Силуан

Мать: не указана

Бортниково, Марьинско-Александровская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петр Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Михайловна

Бортниково, Марьинско-Александровская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Александр Никифорович

Мать ребёнка: Аксинья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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