Никифор Силуанович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Силуан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петр Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Аксинья Михайловна
Смерть
Неизвестно