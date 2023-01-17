Рекшинская (Гуськова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Гуськова) Галина Васильевна

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Место рождения

Орлово, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

18.02.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлово, округ Муром, Владимирская область
Образование
С 1936 по 1940
Авиатехникум им. Баранова
среднее
Работа или профессия
С 1940 по 1974
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
конструктор в конструкторском бюро
Бракосочетание
1946

Муж: Рекшинский Николай Николаевич

Образование
Неизвестно
Канавинская школа им. Ленина
среднее
Смерть
Неизвестно
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