Рекшинская (Гуськова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1936 по 1940
Авиатехникум им. Баранова
среднее
Работа или профессия
С 1940 по 1974
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
конструктор в конструкторском бюро
Бракосочетание
1946
Образование
Неизвестно
Канавинская школа им. Ленина
среднее
Смерть
Неизвестно