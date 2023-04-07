Воронов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения18
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18
Отец: Воронов Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Воронова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Георгий
Мать ребёнка: Воронова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Григорий
Мать ребёнка: Воронова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Пелагея
Смерть
1922