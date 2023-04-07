Воронов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18

Отец: Воронов Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Воронова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Георгий

Мать ребёнка: Воронова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Григорий

Мать ребёнка: Воронова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Пелагея

Смерть
1922
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