Елисеева Феодосья Гордиева
Место рождения
Дата рождения26.05.1899 ст.
Дата смерти28.10.1900 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
26.05.1899 ст.
Ф 627 оп 276 д 112 лл 80 об - 81 запись 18 (ж) 26/27 мая 1899 г Родители: села Полянок крестьянин Гордий Иванов Елисеев и законная жена его Анисья Константинова, оба православного вероисповедания. Вос... Показать все
Смерть
28.10.1900 ст.
Ф 627 оп 276 д 117 лл 106 об - 107 запись 55 (ж) 28/30 октября 1900 г Села Полянок крестьянина Горлия Иванова Елисеева дочь Феодосия - 1 год - от скарлатины.