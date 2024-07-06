Елисеева Феодосья Гордиева 26.05.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеева Феодосья Гордиева

Место рождения

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.05.1899 ст.

Дата смерти

28.10.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1899 ст.

Отец: Елисеев Гордий Иванов

Мать: Елисеева Анисья Константинова

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 112 лл 80 об - 81 запись 18 (ж) 26/27 мая 1899 г Родители: села Полянок крестьянин Гордий Иванов Елисеев и законная жена его Анисья Константинова, оба православного вероисповедания. Вос... Показать все
Смерть
28.10.1900 ст.
Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 117 лл 106 об - 107 запись 55 (ж) 28/30 октября 1900 г Села Полянок крестьянина Горлия Иванова Елисеева дочь Феодосия - 1 год - от скарлатины.

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