Комахин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комахин Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1974

Дочь: Морозова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Комахина Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.01.1979

Дочь: Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Комахина Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комахина Валентина Григорьевна

Смерть
13.10.2011
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