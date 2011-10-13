Комахин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1974
Дочь: Морозова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Комахина Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
16.01.1979
Дочь: Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Комахина Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2011