Жихарева Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1966

Дата смерти

22.07.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1985

Сын: Жихарев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Жихарев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
24.03.1989

Сын: Жихарев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Жихарев Алексей Александрович

Смерть
22.07.2020
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