Жихарева Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1966
Дата смерти22.07.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1985
Сын: Жихарев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Жихарев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
24.03.1989
Сын: Жихарев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Жихарев Алексей Александрович
Смерть
22.07.2020