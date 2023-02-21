Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пётр Александров
Пётр Александров
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Дата смерти
05.09.1880
Пол
Мужской
Отец
Александр Гаврилов
1839 г.р.
Мать
Наталья Петрова
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Александр Гаврилов
Мать:
Наталья Петрова
Смерть
05.09.1880
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия