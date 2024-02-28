Морозов Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти16.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Арест
14.03.1937
Морозов Петр Кузьмич https://base.memo.ru/person/show/2649345 Год рождения 1900 Место рождения Курская губ., с. Хорошилово Национальность русский Социальное происхождение из рабочих Образование высшее... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Нина Петровна
Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1937
Расстрелян 16 августа 1937, Москва, место захоронения - Донское кладбище Реабилитирован ВК ВС СССР Дата реабилитации 31 марта 1956 Источник Расстрельные списки: Москва, 1935-1953: Донское кладбище (Д... Показать все