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Морозов Петр Кузьмич

Место рождения

Хорошилово, Урицкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

16.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Морозов Кузьма Ефимович

Мать: Морозова Евдокия Ларионовна

Хорошилово, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Арест
14.03.1937
Москва, город федерального значения Москва
Морозов Петр Кузьмич https://base.memo.ru/person/show/2649345 Год рождения 1900 Место рождения Курская губ., с. Хорошилово Национальность русский Социальное происхождение из рабочих Образование высшее... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Нина Петровна

Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Борис Петрович

Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Васильевна

Смерть
16.08.1937
Москва, город федерального значения Москва
Расстрелян 16 августа 1937, Москва, место захоронения - Донское кладбище Реабилитирован ВК ВС СССР Дата реабилитации 31 марта 1956 Источник Расстрельные списки: Москва, 1935-1953: Донское кладбище (Д... Показать все
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