Орлов Юда Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Юда Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Орлов ?

Мать: не указана

Смерть
После 1749
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