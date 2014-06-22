Енгисаева (Сороченкова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енгисаева (Сороченкова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1950

Дата смерти

22.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950

Отец: не указан

Мать: Носик Нина Александровна

Рождение ребёнка
24.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Енгисаев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1976

Сын: Енгисаев Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Енгисаев Анатолий Петрович

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.06.2014
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область