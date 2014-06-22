Енгисаева (Сороченкова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1950
Дата смерти22.06.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1950
Отец: не указан
Мать: Носик Нина Александровна
Рождение ребёнка
24.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Енгисаев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
19.06.1976
Сын: Енгисаев Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Енгисаев Анатолий Петрович
Смерть
22.06.2014
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно