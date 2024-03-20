Краснов Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Максим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.?

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.?

Отец: Краснов Владимир

Мать: Краснова Ольга

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