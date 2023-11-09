Зарянко (NN) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарянко (NN) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1818

Сын: Зарянко Сергей Константинович

Отец ребёнка: Зарянко(?) Константин Никитин

Рождение ребёнка
08.04.1834

Сын: Зарянко Николай Константинович

Отец ребёнка: Зарянко(?) Константин Никитин

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зарянко Василий Константинович

Отец ребёнка: Зарянко(?) Константин Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарянко Иосиф Константинович

Отец ребёнка: Зарянко(?) Константин Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
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