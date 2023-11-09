Зарянко (NN) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1818
Сын: Зарянко Сергей Константинович
Отец ребёнка: Зарянко(?) Константин Никитин
Рождение ребёнка
08.04.1834
Сын: Зарянко Николай Константинович
Отец ребёнка: Зарянко(?) Константин Никитин
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зарянко Василий Константинович
Отец ребёнка: Зарянко(?) Константин Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарянко Иосиф Константинович
Отец ребёнка: Зарянко(?) Константин Никитин
Работа или профессия
Неизвестно