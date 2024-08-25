Босенко Степан Stefan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босенко Степан Stefan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Босенко Кирилл Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Босенко Матвей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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