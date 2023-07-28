Мельников Михаил Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Мельников Дмитрий Семенов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Смерть
Неизвестно
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское | ф.203, оп.780, д. 3449 (1902) Метрическая книга Рузского уезда села Васильевского | Метрическая книга Рузского уезда села Василье... Показать все