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Мельников Михаил Дмитриев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мельников Дмитрий Семенов

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское | ф.203, оп.780, д. 3449 (1902) Метрическая книга Рузского уезда села Васильевского | Метрическая книга Рузского уезда села Василье... Показать все