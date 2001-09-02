Савкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1952
Дата смерти02.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1952
Рождение ребёнка
24.06.1975
Сын: Савкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Савкина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
29.07.1978
Сын: Савкин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Савкина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
28.11.1987
Дочь: Челомбитко Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Савкина Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2001