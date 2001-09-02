Савкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавкин Владимир Николаевич

Савкин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1952

Дата смерти

02.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1952

Отец: Савкин Николай Терентиевич

Мать: Савкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
24.06.1975

Сын: Савкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Савкина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
29.07.1978

Сын: Савкин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Савкина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
28.11.1987

Дочь: Челомбитко Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Савкина Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савкина Людмила Александровна

Смерть
02.09.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close