Валитова (Муштариева) Гульчачак Вахитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1977
Рождение ребёнка
30.03.1978
Сын: Валитов Руслан Зиляурович
Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович
Рождение ребёнка
09.03.1981
Дочь: Тимофеева Оксана Зиляуровна
Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович
Рождение ребёнка
11.12.1986
Дочь: Валитова Индира Зиляуровна
Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович
Рождение ребёнка
10.07.1996
Дочь: Галиева Зухра Зиляуровна
Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович
Развод
10.11.2021