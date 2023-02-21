Валитова (Муштариева) Гульчачак Вахитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитова (Муштариева) Гульчачак Вахитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

БТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.06.1977

Муж: Валитов Зиляур Музаирович

Рождение ребёнка
30.03.1978

Сын: Валитов Руслан Зиляурович

Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1981

Дочь: Тимофеева Оксана Зиляуровна

Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1986

Дочь: Валитова Индира Зиляуровна

Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.07.1996

Дочь: Галиева Зухра Зиляуровна

Отец ребёнка: Валитов Зиляур Музаирович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Развод
10.11.2021

Муж: Валитов Зиляур Музаирович

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