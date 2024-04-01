Aldal Knut Knutson
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1885
Дата смерти22.03.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Melve (Aldal) Gerde
Мать ребёнка: Aldal (Hovda) Sigvor Gudleiksdotter
Работа или профессия
Неизвестно
Skreddar
Бракосочетание
1909
Смерть
22.03.1915
Похороны
После ?.04.1915