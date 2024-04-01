Aldal Knut Knutson — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aldal Knut Knutson

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1885

Дата смерти

22.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Melve (Aldal) Gerde

Мать ребёнка: Aldal (Hovda) Sigvor Gudleiksdotter

Работа или профессия
Неизвестно
Skreddar
Бракосочетание
1909

Жена: Aldal (Hovda) Sigvor Gudleiksdotter

Смерть
22.03.1915
Похороны
После ?.04.1915

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