Ананьев Михаил Михайлов
Место рождения
Дата рождения01.10.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.10.1913 ст.
Отец: Ананьевъ Михаилъ Ивановъ
Мать: Пелагея Алексеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Ананiевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного верои... Показать все
Крещение
02.10.1913 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. в честь Св.преп.муч. Михаила празднуемаго церковью 1 октября. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дома крестьяне Александръ И... Показать все