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Ананьев Михаил Михайлов

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

01.10.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913 ст.

Отец: Ананьевъ Михаилъ Ивановъ

Мать: Пелагея Алексеева

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Ананiевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного верои... Показать все
Крещение
02.10.1913 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. в честь Св.преп.муч. Михаила празднуемаго церковью 1 октября. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дома крестьяне Александръ И... Показать все