Ильиных (Кузнецова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.05.1897
Дочь: Ильиных Александра Александровна
Отец ребёнка: Ильиных Александр Петрович
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно