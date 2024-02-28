Ильиных (Кузнецова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных (Кузнецова) Пелагея Михайловна

Место рождения

Тамакульское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамакульское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
30.04.1895

Муж: Ильиных Александр Петрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
08.05.1897

Дочь: Ильиных Александра Александровна

Отец ребёнка: Ильиных Александр Петрович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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